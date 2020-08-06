На переговорах в Нормандском формате в Берлине стороны договорились о продолжении обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками на востоке Украины. Следующий обмен состоится в ближайшее время. Об этом на встрече с журналистами заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Новое время".

Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время.

В интервью Reuters Ермак сказал, что официальный Киев рассчитывает в течение нескольких недель обменять около 100 пленных. Ранее Ермак заявлял, что процесс обмена пленными затормозился.

Между тем 6 августа на Донбассе впервые за пять лет никто не стрелял.