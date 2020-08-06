Ермак анонсировал новый обмен пленными [ Редактировать ]
На переговорах в Нормандском формате в Берлине стороны договорились о продолжении обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками на востоке Украины. Следующий обмен состоится в ближайшее время. Об этом на встрече с журналистами заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Новое время".
Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время.
В интервью Reuters Ермак сказал, что официальный Киев рассчитывает в течение нескольких недель обменять около 100 пленных. Ранее Ермак заявлял, что процесс обмена пленными затормозился.
Между тем 6 августа на Донбассе впервые за пять лет никто не стрелял.
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