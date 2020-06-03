"Процесс обмена пленными затормозился" - Ермак [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что процесс следующего взаимного освобождения пленных пока заторможен. Но в целом прогресс в обмене пленными есть.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Причиной торможения процесса Ермак назвал невыполнение другой стороной договоренности нормандского саммита о допуске представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях.
Смотрите также список обмена пленными.
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