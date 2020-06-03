Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что процесс следующего взаимного освобождения пленных пока заторможен. Но в целом прогресс в обмене пленными есть.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Причиной торможения процесса Ермак назвал невыполнение другой стороной договоренности нормандского саммита о допуске представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях.

Смотрите также список обмена пленными.