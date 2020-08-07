Львівські митці створили новаторську оперу і присвятили її землякові - всесвітньо відомому тенору Василю Сліпаку, який загинув на східному фронті. Оперу у стилі фрі-джазу в поєднанні з сучасною академічною музикою та відео-артом презентували в старому приміщенні Львівського трамвайного депо.

Новітня опера складається з п'яти міфів. В основі кожного - різні народні пісні: рекрутські, ритуальні, чумацькі, козацькі, а ще про кохання, колискові й колядки. Всього відібрали більше двадцяти пісень з усієї України. Над оперою авторка Уляна Горбачевська працювала не один рік.

Уляна Горбачевська, автор ідеї, режисер і соліст проєкту:

Десь звучать фрагменти пісень, десь це перегук пісні і пісні, десь це політемність коли одночасно звучать, з'являється наступна форма від поєднання цих пісень, використані народні тексти, замовляння також авторські.

Десятеро виконавців співають у супроводі оркестру. І їхнє виконання кардинально відрізняється від звичної оперної манери. Митці зізнаються: найскладніше передати настрій української пісні.

Ольга Баландюх (Вікторія Кармен), співачка:

Відчувається дуже сильний архаїчний зв'язок з предками насправді, того що це така музика дуже глибоко сидить в серці ,вона наче пробивається назовні і дуже сильна енергетика іде.

Для виконавців створили особливі спеціальні сценічні костюми-трансформери.

Олександра Сорокопуд, керівник проєкту:

Конуси, трикутники, квадрати. Поступово люди починають себе декорувати, поступово люди починають розповідати саму історію костюмів. Тому ми вже бачимо десь квітки, орнаменти.

Новітню оперу митці присвятили загиблому героєві зі Львова, всесвітньо відомому оперному співакові Василю Сліпаку й усім українським захисникам.

Василь Сліпак - український оперний співак, бас-баритон, соліст Паризької національної опери. Коли на українському Донбасі Росія розв'язала війну, Сліпак створив благодійну організацію "Українське братство", активно допомагав нашим захисникам. "Я пропустив Майдан, але війну не пропущу", - говорив Василь. У 2015 році воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку. Після поранення вже вдруге повернувся на війну у вересні 2015 року, у Водяне. У жовтні повернувся до Парижу. 2016 рік - знову Донбас. 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі російського снайпера. Найулюбленішою арією Василя була партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно "Фауст". Саме звідси і з'явився його позивний "Міф", з яким Василь Сліпак воював за незалежну Україну.