На Рівненщині стався спалах COVID-19 на молокозаводі. Хворобу підтвердили ще у 8 тамтешніх працівників, - повідомили у Рівненській облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше там виявили коронавірус у 24 людей. Наразі всіх контактних співробітників обстежують методом ІФА-тесту. Підприємство працює у звичному режимі, - йдеться у повідомленні.