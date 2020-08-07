На Рівненщині працівники молокозаводу захворіли на COVID-19 [ Редактировать ]
На Рівненщині стався спалах COVID-19 на молокозаводі. Хворобу підтвердили ще у 8 тамтешніх працівників, - повідомили у Рівненській облдержадміністрації.
Нагадаємо, раніше там виявили коронавірус у 24 людей. Наразі всіх контактних співробітників обстежують методом ІФА-тесту. Підприємство працює у звичному режимі, - йдеться у повідомленні.
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