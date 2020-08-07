На Прикарпатті водій вантажівки викрав рибінспектора і влаштував перегони [ Редактировать ]
Крали річковий гравій, а заразом і інспектора прихопили. На Прикарпатті чиновнику довелося стрибати з "КАМАЗа" на ходу.
Як він опинився у кузові вантажівки? Та якому злочину намагався запобігти?
"КАМАЗ" з піском мчить вздовж річки. На відео за кадром чути, як хтось просить водія зупинитись. Це інспектор рибпатруля - і він знаходиться у кузові ватажівки.
Затримали незаконну вибірку шутру. Водій викрав мене, бо я був на борту. І зараз хоче скритися з місця.
А почалося все так: рибінспектори поверталися з нічного патрулювання. На березі Лімниці побачили вантажівку. А поруч - чоловіків, які грузили піщано-гравійну суміш. Хоча робити це у прибережній захисній смузі заборонено. Та не встигли інспектори під'їхати, як незнайомці кинулися навтьоки.
Тарас Микитин, головний державний інспектор рибоохоронного патруля в Івано-Франківській області:
Ми вирішили самостійно перевірити що знаходиться в тому кузові. У кузові, коли я тільки заскочив, я побачив - третина кузова заповнена піщано-гравійною сумішшю.
Чоловік взявся фільмувати побачене телефоном, та раптом машина поїхала.
У кузові інспектора провезли більше двох кілометрів. Коли ж на цьому повороті водій "КАМАЗа" пригальмував, завертаючи в село, - інспектор вистрибнув з машини.
На місце крадіжки рибінспектори викликали правоохоронців. По гарячих слідах ті відшукали "камазного шумахера". Ним виявився 50-річний місцевий житель
Іван Михайлишин, т.в.о начальника Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУ НПУ в Івано-франківській області:
Це житель села Мединя. Він тривалий час займається цим промислом. На даний час нами внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження.
Паралельно триває розслідування і щодо викрадення інспектора. Якщо вину чоловіка доведуть, він може загриміти за ґрати на кілька років. Представники рибного господарства розповідають: випадки крадіжки гравію з берегів річок на Прикарпатті непоодинокі.
Любомир Стермбіцький, начальник управління Державного агенства рибного господарства у Івано-Франківській області:
Машина гравійної суміші коштує понад п'ять тисяч гривень. Вони цим заробляють досить непогано.
Що берега річок нещадно спустошують, - підтверджують і місцеві жителі. Втім, на камеру говорити бояться.
Жителька села Мединя:
- Чи часто їздять? - Кожен день. Вчора міліція лапала. Он з ріки зробили пекло. Нема ніякої влади тут. Ніхто не дивиться. Возять. "КАМАЗи" є, трактори є. Возять, продають.
Але затримати крадіїв непросто, - кажуть інспектори. Адже ділки працюють вночі. А на під'їздах до річки розставляють вартових.
Любомир Стермбіцький, начальник управління Державного агенства рибного господарства у Івано-Франківській області:
Дуже часто, коли ми їх затримуємо, вони піднімають кузов висипають гравій, і в той момент вже немає предмету злочину.
Результати такої діяльності згубно впливають не лише на екосистему, а й на людей. Через масштабні крадіжки гравію, змінюються русла річок - а це одна з причин масштабних повеней, які накривають регіон ледь не щороку.
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На Прикарпатті водій викрав рибінспектора і влаштував перегони
Як він опинився у кузові вантажівки? Та якому злочину намагався запобігти?
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