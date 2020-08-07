Экологи нашли самое холодное место на Земле, где температура опускается до -92...-94°С.

Об этом сообщает The Epoch Times.

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На ледяном гребне, соединяющем Купол Аргус и Купол Фуджи (на Восточно-Антарктическом плато), есть впадины глубиной 2-4 метра, в которых собирается чрезвычайно холодный воздух. Дышать в таком месте нужно очень осторожно: ледяной воздух может вызвать ожоги.

Отмечается, что экологи пытались найти самое холодное место планеты с 2003 года. В этом им помог спутник NASA Aqua и Landsat 8, который проводил наблюдение.

К слову, до этого времени рекордно низкая температура была зафиксирована на исследовательской станции "Восток" в 1983 году, и составляла -89,2°С.

Ранее мы писали о том, что ученые раскрыли тайну аномального явления в глубинах Антарктиды.