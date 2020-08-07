В Україні зафіксували новий антирекорд захворювань на COVID-19 [ Редактировать ]
1453 інфікованих на коронавірус особи виявили в Україні за минулу добу. Це найбільший показник від початку пандемії. 31 людина померла, 531 - одужала. Такі дані наводить РНБО.
Найбільше інфікувань у Києві та на Одещині. Понад сотня випадків за добу - у західних регіонах та на Харківщині.
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