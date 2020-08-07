Проверки, инициированные властью, только усилят безопасность при работе фермеров с аммиачной селитрой.

"Дополнительные проверки, инициированные властью, только усилят безопасность всего цикла производства, хранения и транспортировки аммиачной селитры", - говорится в заявляении, обнародованном Group DF Дмитрия Фирташа.

После взрывов аммиачной селитры в Бейруте Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю организовать проверку обращения со взрывоопасными материалами в Украине и принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе Group DF подчеркнули, что хранение и перевозка аммиачной селитры - процесс, требующий строгого соответствия технологическим правилам, а нарушение требований сказывается как на самом качестве продукции, так и на общей безопасности.

Заводы и склады холдинга Ostchem (объединяет азотный бизнес Group DF) являются режимными объектами и относятся к категории объектов повышенной опасности. Ежегодно на объектах проводятся комплексные плановые и внеплановые проверки таких ведомств как Гоструда, МЧС, Госэконадзор на соответствие требованиям безопасности, проверяют представители СБУ. Доступ на объекты есть только у персонала по спецпропускам под надзором независимой охраны.

В сообщении Group DF подчеркивается, что все производство на заводах Ostchem полностью соответствует требованиям украинского законодательства, а вся продукция предприятий хранится четко в соответствии со стандартами. "Предприятия Ostchem сертифицированы по международному стандарту ISO 9001 (International Organization for Standardization), описывающему требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий", - говорится в релизе.

"Аммиачная селитра остается важнейшим продуктом №1 для эффективного фермера. Покупая этот продукт, он должен быть уверен в его качестве, безопасности, в соблюдении производителями и трейдерами четких правил хранения и транспортировки. Проверки только увеличат доверие к этому виду азотных удобрений", - подчеркнул Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

По его словам практически 95% аммиачной селитры на заводах и складах Ostchem хранится отдельно в герметично упакованных специальных мягких контейнерах из полипропиленовой ткани биг бэгах, что значительно уменьшает ее взрывоопасность. Товарный продукт хранится исключительно в оригинальной упаковке, соответствующей международным нормам, изложенным в Рекомендациях ООН по перевозке опасных грузов.

В зарубежных странах импорт и оборот аммиачной селитры ограничен и тщательно контролируется государством. К примеру, Турция полностью запретила импорт аммиачной селитры. В Украину аммиачная селитра ввозится без ограничений. К примеру, только в 2019 году в Украину было завезено из Турции и Грузии (крупнейшие страны импортеры) около 500 тысяч тонн селитры. При этом во многих случаях импортная аммиачная селитра произведена в РФ и поставляется в Украину в обход существующего эмбарго через другие страны.