Perfect Group вітає з Днем будівельника всіх працівників, колег по галузі та інвесторів, які довірились компанії [ Редактировать ]
Цей рік виявився своєрідним стрес-тестом для будівельної сфери з початком карантину. Проте Perfect Group знайшла спосіб не зупинятись під час карантину, при цьому, максимально захистивши своїх працівників і зумівши зберегти всій команді їх робочі місця. Про це KV стало відомо з повідомлення прес-служби Perfect Group.
"Ми одними з перших запровадили фіксовані зміни, щоденні вимірювання температури, нові правила гігієни та соціального дистанціювання на будівельних майданчиках, в офісах і відділах продажів. Все це для того, щоб наші працівники залишались здоровими та знаходились у безпеці, а клієнти були задоволені результатами",- сказано у повідомлені.
Сьогодні продажі вже відновились до перед карантинного рівня. Попри, фактично, двомісячне просідання ринку в Perfect Group все за планом: висока якість та введення в експлуатацію об‘єктів здійснюватимуться вчасно та відповідно до запланованих строків.
Великий портфель об’єктів, репутація надійного забудовника, значне фінансове плече та, особливо, професійна команда будівельників, архітекторів, інженерів, менеджерів та спеціалістів з продажів. Ось фактори, які дозволили компанії легко пройти через пік карантину та втримати позиції в будівельній галузі 2020.
Компанія Perfect Group пишається тим, що разом з колегами по галузі впроваджує інновації та найпрогресивніші технології на ринку будівництва України.
"Ми будуємо не об‘єкти, - ми створюємо новий концепт життя в Україні!
Вітаємо зі святом!"
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