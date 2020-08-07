Заявление партии

Зе-власть становится Зе-режимом. Вчера, по указке из Киева, фискалы атаковали офис "оппозиционной платформы - За жизнь" в Днепре. Без предъявления документов и оснований для проведения обысков силовики ломали двери и врывались в помещения. Не обнаружив ничего противоправного, налетчики под покровом ночи вынуждены были уйти.

"Слуги" стремительно теряют доверие граждан. Теперь власть пытается силовыми методами запугать своих политических оппонентов, давит на оппозиционные телеканалы. Зе-власть настолько боится поражения, что уже не скрывается за спинами радикалов. Теперь она открыто применяет практику бандитских налетов на представительства крупнейшей оппозиционной силы в стране.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" связывает налет силовиков на Днепровский офис партии с началом избирательной кампании. Мы решительно протестуем против незаконных действий власти. Если "слуги" хотят показать свою силу, пусть наберутся смелости на переговорах с внешними кредиторами. Прекратят заискивать перед радикалами и восстановят мир в Украине. Власть должна демонстрировать свою мощь в борьбе с экономическим кризисом и нищетой украинских семей. Нападения на оппозицию - это немощь, трусость и глупость.

Мы требуем от власти прекратить репрессии против оппозиции и оппозиционных СМИ. Будем добиваться привлечения к ответственности всех политических заказчиков и непосредственных исполнителей этого бандитского налета.

Украинский народ не потерпит игр в диктатуру. Поражение власти на выборах неизбежно. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная альтернатива войне, нищете, внешнему управлению и упадку. Мы победим!