Открытый чемпионат США по теннису (US Open), который должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября при пустых трибунах, рискует не состояться, пишет спортивное издание Marca.

Игроки из топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во время секретного совещания с представителями Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA) пригрозили коллективно сняться с турнира, если организации не сумеют договориться с властями Европы об отмене обязательного карантина после посещения США.

Об отказе от участия в US Open уже объявили Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Таким образом на одном из четырех турниров Большого шлема впервые за последние 20 лет не выступят два самых титулованных теннисиста мира.

Не приедет на турнир и первая ракетка мира среди женщин Эшли Барти. Может сняться и "первая ракетка мира" Новак Джокович, переболевший недавно коронавирусом.

Серб возглавляет предварительный список участников US Open, в который входят семь игроков первой десятки. В аналогичном женском списке - девять из десяти игроков топ-10, включая прошлогоднюю чемпионку канадку Бьянку Андрееску и самую титулованную теннисистку мира американку Серену Уильямс.

Из-за пандемии коронавируса мир тенниса с февраля находится "на паузе". На этой неделе в Палермо стартовал первый с начала пандемии турнир WTA, а 14 августа возобновится сезон турнира ATP Tour. С 27 сентября по 11 октября в Париже должен пройти Roland Garros.

Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая 5-ю строчку мирового женского рейтинга, выиграла выставочный турнир Bett1 Aces Berlin.