Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая 5-ю строчку мирового женского рейтинга, выиграла престижный выставочный турнир Bett1 Aces Berlin, проходивший в Германии.

Изначально планировалось, что решающий поединок пройдет 15 июля, но из-за плохой погоды его перенесли на два дня. При этом было изменено и покрытие - вместо травяного газона, где прошел полуфинал, теннисистки вышли на хард корта, сооруженного в одном из ангаров аэропорта Берлина.

В финале наша соотечественница выиграла Петру Квитову из Чехии. Ранее теннисистки 9 раз встречались на корте, и Элина выиграла лишь в двух. Итоговый счет финала — 3:6, 6:1, 10:5 в пользу одесситки.

Bett1 Aces Berlin - не первый турнир, в котором принимает участие украинка после карантина, связанного с пандемией коронавируса. В начале июля Элина играла на Elle Spirit Open в швейцарском Монтре, где заняла последнее место на групповом этапе (1 победа и 2 поражения).

Ранее сообщалось, что Свитолина показала утреннее фото с парнем.