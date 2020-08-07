У закарпатському селі завершили будівництво дороги, на яку чекали 10 років. До Великої Доброні не відряджали спецтехніку і робітників, держава не витратила на це будівництво жодної копійки. Місцеві жителі проклали її самотужки. Про секрети якісного ремонту - Мар'яна Мартин.

Калман Данч, житель села Велика Добронь:

Такой болота. Резинової сапоги, туфли на рука.

Ні пройти ні проїхати, особливо в негоду, - так Калман Данч розказує про дорогу в рідному селі. І в такому стані шлях щонайменше останні років десять. Жителі вулиці Петефі в селі Велика Добронь, що на Закарпатті, довго чекали на ремонт дороги від держави, а не дочекавшись, згуртувалися - і стали будувати її самотужки.

Іван Гіді, житель села Велика Добронь:

Все хотіли чтоб било культурно у нас, дорога била файна. Камні под асфальт.

Будувати дорогу почали 5 років тому. Дорожнє полотно завдовжки дещо менше кілометра розбили на п'ять відрізків. Щороку ремонтують по одному. У Великій Доброні в кожного є трактор, каток. Тож жителі села зібрали своє обладнання, склалися грошима.

Йосип Хіді, житель села Велика Добронь:

Ми не дождемся от государства зато нада это самим организовать, как видите очень много людей собралась, очень дружно ми, всьо вместе делали, не говорю что это просто. От каждого дома где-то по 7 тисяч.

Закупили щебінь, бетонні бордюри, вапно, смолу, асфальт - подарували спонсори і розпочали роботи два тижні тому. Праця, розповідають, важка, адже будують дорогу з нуля. Долучився кожен житель села.

Зігмонт Долінай, житель села Велика Добронь:

Вот это бардюр раньше, потом великий камінь, чуть больший менший камінь, а так тоді асфальт.

Нині в селі справжнє свято. Адже довготривалий і такий бажаний ремонт - завершено. Господині для працьовитих чоловіків накривають столи.

Ольга, жителька села Велика Добронь:

Ми зробили мало голубцив, тісто здєлалі. Ми дуже дякуємо їм, що вони зробили тут у нас, роботали много. Накладає голубці.

За п'ять років дорожнього будівництва - кажуть чоловіки - стали справжніми профі. Готові навіть до перевірок експертів. І переконують, що ремонт їм коштував значно дешевше, ніж "Укравтодору".