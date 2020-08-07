На півдні Індії під час посадки розбився пасажирський літак. На борту перебували майже дві сотні людей. Попередньо дві людини загинули, щонайменше 35 - травмовані. На місці події працюють рятувальники.

Літак місцевої авіакомпанії Air India Express прямував із Дубая. Під час посадки повітряне судно розвалилося на дві частини. Причини авіакатастрофи з'ясовують.