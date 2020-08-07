А у Дніпрі сьогодні мітингували. Людей обурила адміністративна реформа. Біля обласної ради вони вимагали поділити райони по-іншому. Кажуть - у нинішньому вигляді новації перетворять їхнє життя на пекло.

Чому? Та чим погрожують протестувальники у разі, якщо їх не почують. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти.

Біля обласної ради зібралися жителі Межівського й Петропавлівського районів та міста Першотравенськ. Скандують гасла та б'ють по металевих бочках. Так мітингарі намагаються викликати чиновників.

Ганьба вам від народу. Бо ви нас не чуєте, ви до нас не їдете, розмовляти з нами бажання ви не маєте, тому ми приїхали до Вас розмовляти з вами. Ганьба.

Згідно з адміністративною реформою, у Дніпропетровській області ліквідують 22 райони і створять 7. Протестувальники кажуть: зараз населені пункти, де вони проживають, належать до Павлоградського району, а обласні чиновники хочуть приєднати їх до Синельниківського. Люди - проти.

Віктор Гончаренко, житель Петропавлівки:

Ми не бачимо перспектив в Синельникого. У нас немає ніякого сполучення, у нас немає не железнодорожного, не автобусного сполучення. У нас немає навіть дорогі, щоб добратися до Синельникового. Нехай навіть так Синельникового. Завтра Синельниково не проплатить Павлоградську больницю, нашим людям не буде куди їхать. Ось чому ми захищаємо наші права.

Галина Смольська, голова Слов'янської сільської ради Межівського району:

Любий звіт потребує паперового підтвердження. Щоб нам довести цей звіт, нам потрібно проїхати 150 км. Доїхати до Павлограда, щоб по нормальній дорозі повернути і їхати на Синельниково, по дорозі в коліно ями. Для того, щоб доїхати до Синельникового, нам потрібно буде для сільської ради куплять вертоліт вибачте. По другому ми туда не даїдемо.

Люди побоюються, що грошей у районному центрі на потреби їхніх населених пунктів не вистачатиме. А відтак вони можуть залишитися без доріг, лікарень і шкіл.

Максим Яблуновський, голова Незалежної профспілки гірників України при Фонді соціального страхування Петропавлівського району:

Куди громади будуть перечисляти кошти, можуть отдати опять централізовану владу у районну раду Синельниківську і будуть там усі кошти акумулюватися і будуть потім розприділятися. Я так розумію, що тоді для нас не залишиться вообще нічого.

Люди неодноразово зверталися до обласної ради та до депутатів, щоб Першотравенськ, Межівський та Петропавлівський райони увійшли до новоствореного Павлоградського району. Виходили на мирні акції. Однак влада їх не чує. Тому звернулися за підтримкою до політсили «Опозиційна платформа - За життя».

Марія Пустова, заступник керівника Дніпропетровської регіональної організації "Опозиційна платформа - За життя":

Все абсолютно государственные учреждения, которые обслуживают громаду, допустим, казначейство, находится в городе Павлоград. Это доставляет много проблем, которые связаны с функционированием и финансовым обеспечением громад и районов. Я делаю вывод, что сегодняшняя власть народ не слышит и не хочет слышать. "Опозиционная платформа - За жизнь" всегда отстаивала интересы народа, и мы категорически против такой админ реформы, которая принималась в попыхах, без учета мнения граждан, с нарушением конституции.

Мітингарі залишили черговий лист-звернення до обласної влади. Кажуть - якщо їх і цього разу не почують, перекриватимуть дороги та оголосять уже безстрокову акцію протесту.