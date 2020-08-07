ЕС обновил список "зеленых" стран [ Редактировать ]
Европейский Союз обновил список стран, граждане которых могут беспрепятственно попадать на территорию. Украина снова не попала туда.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
По информации, ЕС в очередной раз сократил список: граждане Марокко больше не смогут свободно путешествовать Европой.
Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации.
Отмечается, что список в данный момент выглядит так:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Читайте также, одна из стран Европы внесла Украину в "зеленый список". Украинцы смогут путешествовать туда без ограничений.
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