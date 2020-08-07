Европейский Союз обновил список стран, граждане которых могут беспрепятственно попадать на территорию. Украина снова не попала туда.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

По информации, ЕС в очередной раз сократил список: граждане Марокко больше не смогут свободно путешествовать Европой.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации.

Отмечается, что список в данный момент выглядит так:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

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