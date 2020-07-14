Евросоюз откроет границы лишь для 12 стран [ Редактировать ]
Европейский Совет принял решение сократить с 14 до 12 список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Официальное решение должно быть опубликовано вечером 14 июля.
Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
В Брюсселе проходит встреча еврочиновников, на которой утверждают новую редакцию "белого списка". Для Украины европейские границы пока остаются закрытыми. Финальная версия "белого списка" ЕС списка включает:
- Канада;
- Австралия;
- Новая Зеландия;
- Япония;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Алжир;
- Тунис;
- Марокко;
- Руанда;
- Грузия;
- Уругвай.
13-й страной, с которой Евросоюз потенциально может открыть границы, является Китай. Это возможно при условии подтверждения взаимного открытия границ.
Ранее "Подробности" опубликовали материал, в котором сообщили о том, какие страны открыли границы для Украины.
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