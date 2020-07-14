Европейский Совет принял решение сократить с 14 до 12 список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Официальное решение должно быть опубликовано вечером 14 июля.

Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В Брюсселе проходит встреча еврочиновников, на которой утверждают новую редакцию "белого списка". Для Украины европейские границы пока остаются закрытыми. Финальная версия "белого списка" ЕС списка включает:

Канада;

Австралия;

Новая Зеландия;

Япония;

Южная Корея;

Таиланд;

Алжир;

Тунис;

Марокко;

Руанда;

Грузия;

Уругвай.

13-й страной, с которой Евросоюз потенциально может открыть границы, является Китай. Это возможно при условии подтверждения взаимного открытия границ.

Ранее "Подробности" опубликовали материал, в котором сообщили о том, какие страны открыли границы для Украины.