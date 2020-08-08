Найти оригинальный подарок человеку, с которым живешь не первый год, тем более тот подарок, который соответствует интересам, а не просто выходит за пределы банальности, довольно сложно.

А ведь их приходится искать и дарить достаточно часто – на день рождения и годовщины, 8 марта и Дни святого Валентина, на Новый год и еще дюжину других, известных только супругам поводам.

Разумеется, все зависит от бюджета, личных предпочтений, привычек и ожиданий. Однако дать несколько советов в выборе идеи для подарка все же можно.

Покупаем чужой талант

С развитием социальных сервисов и услуг транспортных компаний стало гораздо легче искать талантливых художников, рукодельниц, мастеров, которые могут за относительно небольшую плату сделать и отправить по почте какой-то оригинальный подарок – рисунок по фото, альбом, пэчворк, поделку, валяную куклу, хенд-мейд керамику и так далее. Разнообразие вариантов впечатляет, а найти исполнителя несложно.

Одежда с вышивкой и аппликациями

Есть несколько крупных сервисов, которые делают на заказ футболки, толстовки, бейсболки, даже халаты с индивидуальной вышивкой, рисунками и аппликациями. Здесь вы будете ограничены только своей фантазией – что-то романтическое или смешное, что-то известное только вам, цитата из фильма или стихотворения – все это может оказаться на одежде, которая станет напоминанием о вашем внимании.

Подарки с пикантной ноткой

Кружевное белье, ароматические свечи, масло для массажа – есть масса вариантов подарков, способных разнообразить жизнь супругов, привнести новые эмоции в привычные дела и даже укрепить отношения. Найти что-то подходящее под эту категорию несложно, например, на сайте tet-a-tet.top.

Добавим романтики

Любой праздник – это повод добавить романтики в отношения, причем неважно, семейный это праздник или личный. Номер в хорошем отеле, ужин в ресторане, неожиданное признание в любви, даже билет в кино с любимыми снеками – все это может стать сюрпризом, который заполнится надолго.

Совместный СПА – не только для девочек

Многие салоны красоты предлагают относительно новую услугу – совместный день в СПА для супругов. Несмотря на то, что для мужчин и женщин ассортимент процедур обычно отличается, некоторые из них, как например, массаж камнями или расслабляющие ванны, позволят не расставаться.

Коробка с сюрпризами

Еще один вариант – это собрать коробку с разными приятными мелочами, сладостями, сувенирами, открытками и прочими любимыми вещами. Поверьте, получить такой «ящик Пандоры», а затем поочередно доставать из него приятные подарочки, не зная, что еще есть внутри – это гарантированный позитив и интрига. Подходит такой формат и для мужчин, и для женщин.