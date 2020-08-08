Пункти пропуску із Кримом закриють через коронавірус [ Редактировать ]
І від завтра в'їзд і виїзд із анексованого Криму закриють. Таке рішення Кабмін ухвалив через погіршення коронавірусної статистики. КПП на кордоні не пускатимуть людей до 30 серпня.
Проте заборона діятиме не для всіх. У Крим зможуть повернутися ті, хто там прописаний, і навпаки - на материкову Україну можна буде виїхати тим, хто тут постійно проживає.
Обмеження не стосується дипломатів та учасників гуманітарних місій, а також тих, хто дає згоду на самоізоляцію із сервісом "Дій вдома".
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