Заборона діятиме не для всіх

І від завтра в'їзд і виїзд із анексованого Криму закриють. Таке рішення Кабмін ухвалив через погіршення коронавірусної статистики. КПП на кордоні не пускатимуть людей до 30 серпня.

Проте заборона діятиме не для всіх. У Крим зможуть повернутися ті, хто там прописаний, і навпаки - на материкову Україну можна буде виїхати тим, хто тут постійно проживає.

Обмеження не стосується дипломатів та учасників гуманітарних місій, а також тих, хто дає згоду на самоізоляцію із сервісом "Дій вдома".