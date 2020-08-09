Американсько-китайське протистояння. Вашингтон запровадив санкції проти адміністрації Гонконгу, а Трамп звинуватив Китай у спробах зірвати вибори. Про політично-торгову війну двох супердержав і її можливі наслідки - Олексій Пшемиський.

Ще напередодні американська скарбниця опублікувала офіційну заяву. США запроваджують санкції проти Китаю. І якщо раніше вони стосувалися влади країни, тепер американській гнів обрушився на керівництво автономії, а саме на лідера Гонконгу Керлі Лам. Її та ще десятьох силовиків звинуватили в підриви демократії в регіоні та підтриманні диктаторської політики Пекіна.

Йдеться про закон щодо посилення нацбезпеки, який фактично забороняє будь-які протести та інакодумство. До того ж, Лам, яка дедалі швидше втрачає популярність на тлі протестів, закидають і рішення перенести місцеві вибори на наступний рік - через начебто коронавірус.

На додачу президент Трамп запровадив санкції і проти двох найбільших китайських месенджерів - TikTok і WeChat. Тепер американським компаніям заборонено мати справу з ними. У Китаї таке рішення називають порушенням закону.

Ванг Венбін, речник Міністерства закордонних справ Китаю:

Сполучені Штати ставлять власні егоїстичні інтереси вище від законів і міжнародних принципів, шкодячи насамперед своїм же громадянам і компаніям. Це політичний тиск і маніпуляція, що призведе лише до морального занепаду цієї країни, зашкодить її міжнародному іміджу та позбавить довіри.

Думки ж самих жителів автономії розділилися.

Джейкоб Лем, житель Гонконгу:

Мене санкції точно не зачеплять, навпаки, я радий цьому. Думаю, що це хоч якась справедливість для Гонконгу. Бо ці люди погані, і вони отримують по заслузі за свої вчинки.

Чан, житель Гонконгу:

Це насамперед вплине на економіку. І знадобиться час, щоб оговтатись. На це піде навіть не рік і не два. Думаю, ми відчуватимемо наслідки цього рішення ще 4-5 років.

Дональд Трамп не перестає звинувачувати Китай у недемократичності та підриві інтересів Америки у світі. Американська ж розвідка опублікувала доповідь, у якій назвала Китай однією з трьох країн, зацікавлених у зриві президентських виборів у США.

Дональд Трамп, президент США:

Північна Корея, Іран - усі вони хочуть домовитися зі США. Іран просто згоряє з нетерпіння, щоб укласти угоду. Але вони б набагато більше хотіли домовитися з Байденом. Якби Байден цим керував, вони б порозумілися з Китаєм, і Китай би захопив нашу країну. Тому останнє, чого хочуть у Росії, Китаї та Ірані, - це щоб переміг Трамп.

У Вашингтоні жорстку позицію президента щодо Китаю дедалі частіше піддають критиці. Боротьба з Пекіном стала наріжним каменем передвиборчої кампанії Трампа. І що ближче до виборів, то агресивнішою стає антикитайська риторика очільника Білого дому. Президент каже - так намагається захистити інтереси американських виробників у світі.

Та, за словами економістів, торгова війна з Китаєм насамперед б'є по інтересах американського бізнесу. Протистояння вже коштувало Штатам понад 300 тисяч робочих місць. А через зниження імпорту з Піднебесної компанії у США можуть втратити до двох мільярдів доларів на падінні акцій.

Адже платити за підвищення тарифів на китайську продукцію доводиться саме американцям. І яким стане наступний крок у протистоянні двох супердержав, поки що можна лише здогадуватися.