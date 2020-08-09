Скрутні часи для ферми настали під час жорсткого карантину

Втриматись на плаву. Господарям унікальної козиної ферми у Карпатах, в часи карантину вдалося не лише зберегти бізнес, а й розвинути його. А усе завдяки любителям мандрів, яких дедалі частіше цікавить зелений туризм. Чим приваблює незвична ферма - дізналася Христина Гашенко.

Козину ферму в селі Тухля два роки тому заснували дві Катерини. Одна з них переїхала сюди з Луганщини. Справу жінки починали з кількох кіз та напівзруйнованого приміщення. Його орендують і досі. Нині ж у господарстві - з півсотні кіз особливої молочної породи.

Скрутні часи для ферми настали під час жорсткого карантину. Адже основні клієнти туристи. А вони майже 3 місяці провели "під замком". Однак господині "духом не занепадали". Завели курей і стали збирати лісові трави для власних сиропів.

Катерина Лісова, фермерка:

Назбирали на пробу, зробили десь літру, розсмакували, нам сподобалося. Так кожен день ходили до лісу поки карантин був, за сезон назбирали, десь 150 літрів сиропу приготували.

Тепер смерековий та м'ятний сиропи Катерини радять додавати до страв і чаю.

Це у нас м'ятний сироп смероковий сироп. - Ложечкою, так? Світлий, солодкий і відчувається справжній смак м'яти, свіжий. Смачний.

А щойно карантин послабили, на ферму подивитися на кіз і скуштувати унікальний авторський сир - стали приїздити десятки туристів.

Катерина Лісова, фермерка:

За перші вихідні у нас змели частину продукції. На день конституції ми залишилися взагалі без сирів. У нас не було ні молока, ні сиру.

Три тижні тому зайшов на ферму, щоб зарядити телефон, і турист із Харкова. Та так і залишився. Нині допомагає жінкам по господарству.

Богдан Сердюк, турист із Харкова:

Я вирішив тут трошки зупинитись, щоб трошки знайти відповіді на деякі запитання для себе і допомогти оточуючим мене людям. Мию посуд зараз, інколи проводжу екскурсію туристам, пасу коз, гуляю по горах, збираю трави.

А допомога тут потрібна, кажуть господині. Бо щодня ферму відвідують близько двохсот туристів з усієї України.

Туристів тут зустрічають по-особливому. Одна з господинь разом із козами вітає їх біля брами.

Доброго дня. Вітаємо вас. - Добрий день.

А далі гостей запрошують на екскурсію фермою та дегустацію авторських сирів, сиропів і чаїв. Усе за карантинними правилами: антисептик, рукавички й соціальна дистанція.

Світлана Михайлів, туристка зі Львова:

На західній Україні луганчанка виробляє карпатські вироби. Саме я згадала схід - захід разом, як у нас було гасло таке. Тут я це побачила. У мене зразу такий підйом духу, зразу такі віра що можна робити чудові речі.

У двох Катерин уже нові плани. Жінки хочуть збудувати сучасну екоферму, європейського зразка.