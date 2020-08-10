У Лівані вимагають відставки уряду через недбалість [ Редактировать ]
Не вщухають заворушення у столиці Лівану. Протестувальники зібралися перед будівлями парламенту та міністерств, жбурляли в поліцію фаєри та каміння. Силовики приборкували їх сльозогінним газом. Розлючені ліванці вимагають відставки уряду. Бо, кажуть, саме недбалість влади стала причиною вибуху в порту Бейрута.
Нагадаю, минулого вівторка у повітря злетів склад аміачної селітри, яку зберігали в неналежних умовах. Загинули 158 громадян, ще понад сотню - вважають зниклими безвісти. Рятувальники досі розбирають завали, але знайти живих людей - надії вже не мають.
Рожер Хурі, голова загону військових техніків:
Деякі пошукові команди ще працюють на місці вибуху. Знаходять тіла та останки загиблих. Але загони, які спеціалізуються на пошуку та порятунку вцілілих людей, свою роботу завершили.
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