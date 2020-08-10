Не вщухають заворушення у столиці Лівану. Протестувальники зібралися перед будівлями парламенту та міністерств, жбурляли в поліцію фаєри та каміння. Силовики приборкували їх сльозогінним газом. Розлючені ліванці вимагають відставки уряду. Бо, кажуть, саме недбалість влади стала причиною вибуху в порту Бейрута.

Нагадаю, минулого вівторка у повітря злетів склад аміачної селітри, яку зберігали в неналежних умовах. Загинули 158 громадян, ще понад сотню - вважають зниклими безвісти. Рятувальники досі розбирають завали, але знайти живих людей - надії вже не мають.

Рожер Хурі, голова загону військових техніків: