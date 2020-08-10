В понедельник, 10 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в стране. Об этом сообщает издание "Белта".

Так, по словам, Лукашенко, политика должна быть одна - люди.

Свою позицию глава государства озвучил во время визита в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

Президент заявил, что не видит оснований для какого-то противоборства после выборов.

"Я готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующий", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных для него.

Согласно предварительным итогам ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов.

Правозащитники сообщают как минимум 140 задержанных. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил с заявлением из-за событий в Беларуси.