Протесты в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 10 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в стране. Об этом сообщает издание "Белта".
Так, по словам, Лукашенко, политика должна быть одна - люди.
Свою позицию глава государства озвучил во время визита в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.
Президент заявил, что не видит оснований для какого-то противоборства после выборов.
"Я готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующий", - заявил Лукашенко.
Также Лукашенко назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных для него.
Согласно предварительным итогам ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов.
Правозащитники сообщают как минимум 140 задержанных. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил с заявлением из-за событий в Беларуси.
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