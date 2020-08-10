Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил глава ведомства Иван Носкевич.

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали.

Глава Следственного комитета заявил, что протесты сопровождались "уничтожением имущества и сопротивлением милиции". Протестующие использовали в качестве "орудий преступлений" мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, легковоспламеняющиеся жидкости.

Как сообщали "Подробности" 9 августа в Беларуси проходили выборы президента. После оглашения ЦИК результатов, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, в ряде городов вспыхнули протесты. Правозащитный центр "Весна" сообщил как минимум о 140 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но число не называли.

Действия милиции в Минске: pic.twitter.com/4PCeg1RLRY — Алх Рамонэ (@alxramone) August 9, 2020

После жестокого подавления "Майдана" в крупнейших городах Беларуси кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая является главным конкурентом Лукашенко, обратилась с призывом к силовикам и своим избирателям.