Белорусы переживают сейчас непростые времена, пытаясь определить вектор своего дальнейшего развития. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами голосования. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook предварительные результаты президентских выборов в Беларуси и уличные протесты несогласных с победой действующего главы Республики Александра Лукашенко.

Как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем. Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу.

Владимир Зеленский призвал жителей Беларуси искать выход из "трудной кризисной ситуации" и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы "общественного взаимодействия".

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Только взаимопонимания между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями.

Глава государства призвал Беларусь в своих действиях максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить народу его права и свободы в полном объеме.

Владимир Зеленский заверил, что Украина заинтересована в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями.

Ранее сообщалось, что в Беларуси после ночи кровавых протестов возбудили уголовные дела.