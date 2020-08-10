В понедельник, 10 августа, в Китае ввели санкции против 11 американских официальных лиц. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

"Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек", - сказал он.

Санкции вводятся в ответ на аналогичные действия США в отношении официальных лиц континентального Китая и Гонконга.

По словам дипломата, это решение коснулось сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, еще нескольких американских политиков.

Ранее мы писали о том, что ЕС впервые ввел санкции против России за кибератаки.