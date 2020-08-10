На спиртзаводе в Харьковской области обнаружили партию антисептиков на 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, в Дергачевскую местную прокуратуру поступили материалы по причастности должностных лиц спиртового завода к организации незаконного производства неучтенной спиртосодержащей продукции (биоэтанола) на мощностях предприятия для личного обогащения.

Отмечается, что предприятие за последние годы не работало по своему основному профилю.

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