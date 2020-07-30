В Харькове "накрыли" цех контрафактной одежды [ Редактировать ]
Полиция Харькова обнаружила незаконное предприятие, где производилась одежда под известными брендами.
Об этом сообщает пресс-служба харьковской прокуратуры.
По информации, в ходе обысков было изъято две тысячи единиц готовой продукции на сумму более двух миллионов гривен.
Отмечается, что по факту незаконного производства открыто уголовное производство по статье о незаконном использовании знака для товаров и услуг, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере.
Фото: khar.gp.gov.ua
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