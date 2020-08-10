У берегов Антарктиды пользователь Google обнаружил нечто похожее на корабль.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации, мужчина считает обнаруженная им глыба льда имеет длину в 122 метра. Характерные черты судна и симметричные элементы не могут быть случайными.

Отмечается, что интернет-юзеры строят различные догадки, вплоть до того, что это может быть секретная база нацистов, где они собирались пережидать апокалипсис.

Фото: Daily Mail

В Антарктиде украинские полярники обнаружили необычную пещеру. Она в несколько раз больше, чем ожидали, и имеет несколько озер и реку.