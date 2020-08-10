В Антарктиде обнаружили загадочный "вмерзший" корабль [ Редактировать ]
Фото: topwar.ru
У берегов Антарктиды пользователь Google обнаружил нечто похожее на корабль.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации, мужчина считает обнаруженная им глыба льда имеет длину в 122 метра. Характерные черты судна и симметричные элементы не могут быть случайными.
Отмечается, что интернет-юзеры строят различные догадки, вплоть до того, что это может быть секретная база нацистов, где они собирались пережидать апокалипсис.
Фото: Daily Mail
В Антарктиде украинские полярники обнаружили необычную пещеру. Она в несколько раз больше, чем ожидали, и имеет несколько озер и реку.
по теме
Prev Next
10 августа 2020 12:53
В ЕС сделали заявление по протестам в Беларуси
Его сделал глава Европейского Совета
07 августа 2020 18:03
В Нью-Йорке ураган устроил "конец света" (видео)
Стихия мощно обрушилась на город