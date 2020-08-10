Війна на Донбасі: на фронті зберігається відносна тиша [ Редактировать ]
Сьогодні два тижні з дня оголошення перемир'я на Донбасі. За цей час жодного загиблого і пораненого серед наших військових. Від початку нинішньої доби штаб не зафіксував жодного пострілу. Але чи припинилися бойові дії взагалі - дивіться у матеріалі Руслана Смєщука з передової.
Передові армійські позиції на Світлодарській дузі - це в районі окупованого Дебальцевого. Ще два тижні тому, це було одне із найнапруженіших місць на лінії фронту. Але за 14 днів, ситуація змінилася докорінно.
Навкруги безкрайній донецький степ із замаскованими окопами та бліндажами. Зараз тут тихо, без обстрілів та вибухів. Хоча іноді прилітає.
Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Тиждень назад, може меньше не долетіло РПГ, слава богу в полі десь взорвалося, десь у пів другого ночі.
Однак порівняно з тим, що було раніше - це тиша. І тиша ця бентежить армійців.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
Знаєш, чого сподіватися від противника. Головне щоб ніхто не розслаблявся, бо під час тиші часто розслабляються я не розслабляюся, не перший рік, це молодим треба показувати вчити.
Василь, військовослужбовець Збройних сил України:
Тиша... вона напружена. Бо якщо тиша, думаєш що стріляти зараз будуть. А так якщо стріляють, то ти вже привикший. А тиша дуже напрягає, я не знаю навіть чьому.
Василь показує свій шолом. Він відрізняється від стандартних армійських. Його придбали волонтери ще на початку війни. У родині бійця це вже своєрідний оберіг. У чоловіка семеро синів, троє з яких зараз на фронті.
Василь, військовослужбовець Збройних сил України:
Цей шолом з 14 року так їзде. Від сина до батька, від батька до сина як оберіг, як талісман - я з ним не розлучаюсь, ми коли їдемо на ротацію передаємо його.
Тож поки що супротивник дотримується режиму тиші. Проте армійці готові й до іншого сценарію.
Назар Ільницький, військовослужбовець Збройних сил України:
Кулемети, автомати, боєприпаси - все залишилося на своїх місцях. Але так як перемир'я триває, вона не використовується. Але зброя почищена і готова. Все добре.
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