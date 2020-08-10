Німеччина знемагає від серпневої спеки. У багатьох районах країни стовпчики термометрів піднялися до плюс 37. Тож люди рятуються, як можуть: пірнають у водойми і масово скуповують морозиво.

Німці шкодують, що через пандемію не змогли поїхати у відпустки до моря. Натомість радіють нагоді по-новому оцінити місцевий відпочинок.

Температурне полегшення має прийти до країни вже цього тижня. Щоправда, похолодання, за прогнозом синоптиків, принесе із собою потужні грози.

Кристін Котлер, жителька Франкфурта: