Злочевського звинувачують у наданні рекордного хабаря в історії України

Колишній міністр екології Микола Злочевський оголошений у розшук. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

Ексголову екологічного відомства розшукує НАБУ. Злочевського звинувачують у наданні рекордного хабаря в історії України - шести мільонів доларів готівкою.

На думку слідчих НАБУ - так підозрюваний хотів підкупити очільників антикорупційних установ, щоб ті закрили проти нього справу.

Йдеться про скандальне розлідування дій енергокомпанії - "Бурісма", що належить Злочевському.