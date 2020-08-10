Ексміністра екології Миколу Злочевського оголосили у розшук [ Редактировать ]
Колишній міністр екології Микола Злочевський оголошений у розшук. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ України.
Ексголову екологічного відомства розшукує НАБУ. Злочевського звинувачують у наданні рекордного хабаря в історії України - шести мільонів доларів готівкою.
На думку слідчих НАБУ - так підозрюваний хотів підкупити очільників антикорупційних установ, щоб ті закрили проти нього справу.
Йдеться про скандальне розлідування дій енергокомпанії - "Бурісма", що належить Злочевському.
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