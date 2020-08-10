Забезпечити навчання рідною мовою для дітей різних національностей сьогодні закликали в Одесі. В області проживає понад 130 нацменшин, але згідно з останніми законодавчими змінами до обов'язкової частини шкільної програми входитиме лише державна мова.

Інші - вивчатимуть факультативно. Питання викликало неоднозначну реакцію на сесії облради. Що вирішили? - дивіться в сюжеті.

Депутати Одеської облради зібрались на позачергову сесію. На порядку денному близько сімдесяти питань. Серед них і одне з найделікатніших для країни - мовне.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

У нас есть много сел, где живут староверы, которые боролись за язык, их казнили. Но они отстояли свою веру. У нас есть много сел болгарских, гагаузских, немецких и.т.д. Мы боремся за то, чтоб эти народы могли спокойно изучать свою культуру на родном языке. Мы этот вопрос выносим на сессию, он абсолютно аполитичен.

Шкільні мовні нововведення в країні жваво обговорюють вже більше року. А надто зникнення шкіл із російською мовою навчання та мов національних меншин. Повний перехід на українську має стати реальністю вже з 1 вересня.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Головне питання, що має бути захищене навчання російською в українських школах. Це питання конституційне. Воно захищає конституційні права наших громадян. Ми будемо захищати людей, що розмовляють російською і іншими мовами національних меншин. До речі, це питання не просто захисту українського законодавства. Це питання європейського законодавства. Про це говориться в європейській мовній хартії. Вона ратифікована в Україні, і в одеській області вона працює.

В регіональному осередку "Опозиційної платформи - За життя" вважають, що держава повинна забезпечити своїм громадянам отримання дошкільної та середньої освіти рідними мовами поряд з державною. Депутати закликали своїх колег по облраді звернутися до Президента, парламенту та Кабміну.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я ознайомився з цим зверенням. Я вважаю, ви дуже мудро підійшли до його підготовки. Там не має жодної політики. Це питання має об'єднати зал.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Ни для кого не секрет, что Одесская область на 90% русскоязычная. Можно делать вид, что мы этого не замечаем. Но это факт. Мы, и большинство коллег, в семье и даже на сессии областного совета - мы говорим на русском языке. Поэтому, почему действующая власть лишает наших детей права учиться на том языке, на котором они общаются в семье, который для них родной? Будь-то русский, молдавский язык, гагаузский. Я считаю, что это в корне неправильно и это показывает антиукраинскую политику "Слуг народа".

Та об'єднати депутатський корпус не вийшло. Питання тричі виносили на голосування. І всі три рази голосів не вистачило. Опозиціонерів не підтримали.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Практически нам не хватило три голоса. Я думаю, что эта ситуация поправимая. Мы все равно наших избирателей не оставим сам на сам с властью, которая жестко перегибает языковые барьеры.

В "Опозиційній платформі - За життя" запевняють, те що на сесії звернення не підтримали - їх не зупинить. І обіцяють знову поставити це питання на обговорення найближчим часом. Проте самі обласні депутати, не бажаючи шукати компроміс для забезпечення мовних прав жителів Одещини, намагаються загнати людей у борги.

Позика на будівництво доріг ось, що на думку обласної влади, наразі необхідна регіону. Втім опозиціонери переконані, що такі рішення потрібно ухвалювати, лише з урахуванням реальних можливостей.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Если мы сегодня берем этот займ и пять лет его отдаем, около пять млрд. За пять лет мы должны из дорожного фонда вместо того, чтобы отдать на дороги, отдать в банк. Это значит, что эти деньги хотят прогнать через какой-то карманный банк, и обезводить, обезжирить, как говорят Одесскую область. Потому что, скорее всего, придется нам отдавать, скорее всего, из средств областного совета. А это 200 млн про процентной ставке будет ежегодно.

Обласним депутатам все ж вистачило розсудливості - не набирати боргів, тож позику не погодили.