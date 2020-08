В индийском штате Махараштра была найдена двуглавая гадюка.

Об этом пишет Hindustan Times.

По информации, рептилию увидел на улице местный житель, который вызвал спасателей из фонда защиты животных.

Отмечается, что гадюка Рассела является одной из самых ядовитых змей в Индии. Ее длинна составила 11 сантиметров, а каждая из головок – около двух сантиметров.

Double danger😳😳

Two headed Russell’s Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.



The Russell’s Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy