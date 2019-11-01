В США нашли труп американки на участке со 140 змеями, сообщает Metro.

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Отмечается, что когда ее нашли, вокруг шеи был обвит 2,4-метровый питон. Медики оказались бессильными. У американки остались двое детей и еще 20 рептилий, которые находились на ферме вместе с другими 120, где ее и нашли.

По словам хозяина, он использовал свой участок для содержания змей, и там не проживали люди. Она навещала своих змей дважды в неделю.

Ранее сообщалось, что 74-летняя британка умерла в поисках мыши.