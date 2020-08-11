Стрілянина у Запоріжжі: постраждалого відправили до реанімації [ Редактировать ]
У Запоріжжі чоловік і жінка не поділили місце на паркуванні. Лише сваркою не минулося, до рук узяли ніж та пістолет. Чим усе закінчилося - розкажуть мої колеги.
Інцидент стався близько дев'ятої вечора біля одного із супермаркетів. Чоловік та жінка - не поділили місце на парковці. Сварка переросла у бійку, а згодом дама застосувала до опонента газовий балончик.
Телефоном жінка викликала на підмогу свого 27-річного сина. Коли той приїхав, дістав ніж та почав різати колеса в мікроавтобусі кривдника.
Олена Лебединська, т.в.о. заступника начальника відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області:
У відповідь на це власник мікроавтобусу дістав травматичний пістолет і зробив спочатку попереджальний вистріл у повітря, а потім ще кілька у бік молодого чоловіка.
Молодик вихопив у стрілка зброю та сам поцілив в нього. Чоловік отримав поранення в стегно та передпліччя.
Вікторія, очевидець:
Там и женщина кричала очень сильно. На помощь завала. И мы поняли, что это выстрелы. Один мужчина был в крови. Сзади спина у него в крови. Ну а другого мужчину били за машинами. Вон на том месте. Из-за какого-то места не поделили. И началась вся эта драма.
Постраждалий водій мікроавтобуса тепер в реанімації, в стабільно важкому стані - кажуть в поліції. Стрілка ж затримали. Його звинувачують за двома статтями кримінального кодексу - хуліганство та умисне тяжке тілесне ушкодження.
Олена Лебединська, т.в.о. заступника начальника відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області
Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Це вже не перша стрілянина у Запоріжжі за місце на парковці. Подібний випадок стався тиждень тому. Тоді стріляли з пістолета Флобера.
Потерпілий також опинився на лікарні. А стрілець очікує на покарання.
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