Дональду Трампу зірвали пресконференцію стріляниною [ Редактировать ]
Дональда Трампа евакуювали з пресконференції через стрілянину поблизу Білого Дому. Президента вивели спецагенти за кілька хвилин після початку виступу.
Після того, як силовики затримали стрільця, американський президент продовжив промову. Мотиви злочинця не відомі. Під час інциденту Білий дім оточили спецслужби.
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