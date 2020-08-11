У Кенії почалась велика міграція тварин [ Редактировать ]
Цьогоріч через коронавірус туристи не зможуть побачити велику міграцію тварин у Кенійському національному парку.
Зазвичай у цей час територія заповідника переповнена: відвідувачі спостерігають за переміщенням антилоп, буйволів, жирафів та слонів. У пошуках їжі вони прямують з посушливої Танзанії. Під час міграції на тварин полюють хижаки.
Побачити усе це дійство у Кенію щороку приїздять сотні тисяч туристів.
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