Испуганная и непрофессиональная власть пытается сорвать местные выборы в Украине. Об этом заявил Сопредседатель "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя ситуацию накануне местных выборов в Украине.

"Ситуация с организацией выборов еще раз доказывает, что эта власть на практике оказалась значительно хуже предыдущей. Испуганная и непрофессиональная, она пытается сорвать местные выборы и установить в Украине чиновничий произвол, принимая решения вопреки Конституции и воле граждан. Чем раньше эта власть будет отправлена в отставку, тем больше шансов добиться мира, сохранить украинскую экономику и украинскую демократию", - заявил парламентарий.

Политик подчеркнул, что бездумная административная реформа и решение лишить избирательного права полмиллиона жителей Донбасса - это шаг к узурпации власти.

"Прямо перед выборами была затеяна административная афера с перекраиванием районов. Все это делалось в спешке, без учета мнения и интересов граждан. Власть не желала ничего слушать о рисках непродуманного укрупнения районов и перекраивания громад. Теперь оказалось, что нормально организовать выборы в новые районные советы она не в состоянии. Кроме того, не хотят проводить выборы на Донбассе, для чего просто забрали избирательные права у 500 тысяч граждан. Это уже не просто "дилетантизм" - это сценарий уничтожения местного самоуправления в Украине, попытка полной узурпации власти и перехода к диктатуре", - заявил Юрий Бойко.

Он отметил, что "оппозиционная платформа - За жизнь" будет противодействовать сценарию, задуманному властью.

"Для того, чтобы отстоять избирательные права граждан, мы будем обращаться в суды. Будем добиваться срочного созыва сессии парламента для устранения всех препятствий для проведения выборов в районные советы. Лишать граждан права на местное самоуправление - антиконституционно и преступно", - резюмировал Юрий Бойко.