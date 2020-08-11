Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил поджог своего электрокара Tesla.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это тяжелая потеря, но он не принимает ее близко к сердцу.

Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S))) Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно всех волнует вопрос кто это сделал и почему?

Он добавил, что это может быть угроза от власти и пообещал вывести виновных "на чистую воду".

Напомним, мужчина устроил поджог электрокара Tesla, принадлежащего экс-главе Офиса президента Андрею Богдану.