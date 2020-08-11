Богдан отреагировал на поджог автомобиля [ Редактировать ]
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил поджог своего электрокара Tesla.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, это тяжелая потеря, но он не принимает ее близко к сердцу.
Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S))) Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно всех волнует вопрос кто это сделал и почему?
Он добавил, что это может быть угроза от власти и пообещал вывести виновных "на чистую воду".
Напомним, мужчина устроил поджог электрокара Tesla, принадлежащего экс-главе Офиса президента Андрею Богдану.
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