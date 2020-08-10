Шварценеггер впервые стал дедушкой (фото) [ Редактировать ]
У знаменитого бодибилдера, актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера родился первый внук. Старшая дочь "Терминатора" 30-летняя Кэтрин родила сына от актера Криса Пратта - звезды фильмов "Мир Юрского периода", "Стражи Галактики" и "Мстители".
Для Кэтрин это первый ребенок, а 40-летний Крис уже воспитывает 7-летнего сына Джека от брака с актрисой Анной Фарис.
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер (на фото) сыграли скромную свадьбу 8 июня 2019 года на элитном курорте в Калифорнии.
Напомним, что у Арнольда Шварценеггера пятеро детей. В браке с представительницей династии Кеннеди Марией Шрайвер у него родились дочери Кэтрин и Кристина, сыновья Патрик и Кристофер. В отношениях с Милдред Патрисия Баена актер стал отцом сына Джозефа.
Напомним, что 30 июля Арнольд Шварценеггер отпраздновал 73-летие.
Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер шокировал потрясающей растяжкой.
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