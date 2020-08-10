У знаменитого бодибилдера, актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера родился первый внук. Старшая дочь "Терминатора" 30-летняя Кэтрин родила сына от актера Криса Пратта - звезды фильмов "Мир Юрского периода", "Стражи Галактики" и "Мстители".

Для Кэтрин это первый ребенок, а 40-летний Крис уже воспитывает 7-летнего сына Джека от брака с актрисой Анной Фарис.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер (на фото) сыграли скромную свадьбу 8 июня 2019 года на элитном курорте в Калифорнии.

Напомним, что у Арнольда Шварценеггера пятеро детей. В браке с представительницей династии Кеннеди Марией Шрайвер у него родились дочери Кэтрин и Кристина, сыновья Патрик и Кристофер. В отношениях с Милдред Патрисия Баена актер стал отцом сына Джозефа.

Напомним, что 30 июля Арнольд Шварценеггер отпраздновал 73-летие.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер шокировал потрясающей растяжкой.