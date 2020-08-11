Всемирный банк выделит около 160 млрд долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе банка.

"В ответ на пандемию COVID-19 Всемирный банк принял меры для быстрого реагирования и намерен направить до 160 млрд долларов в течение 15 месяцев, до 30 июня 2021", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что средства будут направлены на поддержку стран с низким уровнем дохода и государств, страдающих от нестабильности, конфликтов и насилия.

"Поскольку развивающиеся страны сталкиваются с беспрецедентным медицинским, социальным и экономическим кризисом, который ставит под угрозу десятилетия прогресса в области развития, миссия Всемирного банка остается как никогда актуальной", - отметил президент ВБ Дэвид Мелпас.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов кредита.