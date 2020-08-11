Всемирный банк выделит 160 млрд долларов на борьбу с последствиями COVID-19 [ Редактировать ]
Всемирный банк выделит около 160 млрд долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе банка.
"В ответ на пандемию COVID-19 Всемирный банк принял меры для быстрого реагирования и намерен направить до 160 млрд долларов в течение 15 месяцев, до 30 июня 2021", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства будут направлены на поддержку стран с низким уровнем дохода и государств, страдающих от нестабильности, конфликтов и насилия.
"Поскольку развивающиеся страны сталкиваются с беспрецедентным медицинским, социальным и экономическим кризисом, который ставит под угрозу десятилетия прогресса в области развития, миссия Всемирного банка остается как никогда актуальной", - отметил президент ВБ Дэвид Мелпас.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов кредита.
по теме
Профессия - волшебник: британец получает 10 тыс. долларов в год за необычную работу
Британцу платили 10 тыс. долларов в год, чтобы он был официальным волшебником Новой Зеландии
Глава Украинской ассоциации футбола Павелко заразился коронавирусом
Он находится на самоизоляции
Сім'я Суркісів йде в суд через публікації про виведення коштів із "ПриватБанку"
Родина Суркісів подала позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації
"Слуга народа" Холодов угрожает "выдавить" из страны крупных иностранных налогоплательщиков, – СМИ
10 июля народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов предложил национализировать предприятия "Бритиш Американ Тобакко"
Авиакатастрофа МАУ: Иран не будет платить за сбитый самолет
Иран не намерен компенсировать компании МАУ стоимость сбитого лайнера