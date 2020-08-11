Коронавірус у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
Напередодні у світі на коронавірус захворіли ще 211 тисяч людей. Загальне число інфікувань - 20 мільйонів 250 тисяч. Померли - 738 тисяч людей. Найбільше нових випадків зараження - в Індії, США і Бразилії. Також складна епідемситуація у Росії, Колумбії, Аргентині, Філіппінах та Мексиці.
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