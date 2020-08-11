Цьогоріч через коронавірус туристи не зможуть побачити велику міграцію тварин у Кенійському національному парку. Зазвичай у цей час територія заповідника переповнена: відвідувачі спостерігають за переміщенням антилоп, буйволів, жирафів та слонів. У пошуках їжі - вони прямують з посушливої Танзанії. Під час міграції на тварин полюють хижаки. Побачити це видовище - до Кенії щороку приїздять сотні тисяч туристів.