Доступна іпотека: коли українці зможуть оформити вигідну позику на житло [ Редактировать ]
Доступна іпотека. 10 відсотків замість 22. Про програму доступного кредитування житла президент Володимир Зеленський почав вести перемови з банкірами ще минулого року.
І ось вже місяць як дешевими кредитами почали користатися охочі придбати квадратні метри. Чи легко оформити позику - з'ясовували мої колеги.
Олексій запрошує нас у свій новий дім - квартира в новобудові, на яку, можна сказати, довелось трохи пополювати. Адже і розташований будинок у затишному районі і краєвид з вікна зачаровує.
Олексій Адамов, позичальник:
Из клиники мы вышли во внутренний дворик и он нас так поразил с женой с первого взгляда. Нам очень понравилось, очень понравилось ребенку, она постоянно хотела ездить играться.
Родина Олексія - одна з тих, хто скористався програмою лояльності і отримав доступну іпотеку. Про зниження відсотків з драконівських 20 плюс до 10 в уряді заговорили ще минулого року. Навесні цього року президент Володимир Зеленський пообіцяв зниження відсоткової ставки. І вже в липні новина про доступну іпотеку заскочила Олексія в процесі оформлення кредиту
Олексій Адамов, позичальник:
Это было приятным сюрпризом потому что кредит я брал бы в любом случае ну так будет чуть легче.
Пілотні проекти доступної іпотеки запустили і державні банки, і комерційні. І за місяць іпотечна активність споживачів щодо нових банківських продуктів зросла.
Юлія Ковалів, заступник керівника Офісу президента України:
Загально кредитний портфель, який виданий менше ніж за місяць і державними і комерційними банками вже становить 75 млн грн понад 200 іпотечних кредитів а також за даними і держ і комерційних банків додатково порядка 400 кредитів також на розгляді ми очікуємо, що до кінця року такий портфель буде становити не менше порядка 3 млрд. Політика Нацбанку дозволили зробити цей продукт власне більш доступним і конкурентним.
Не втрачаючи прибутків, банки почали конкурувати у створені нового продукту. Пояснюють - зменшили маржу. Позичальникам після першого внеску до 30 відсотків загальної суми пропонують на рік ставку до 10 процентів.
Віталій Годун, начальник управління розробки продуктів для фізичних осіб державного банку:
Передбачає 8, 8 відсотків на перший рік на послідуючі це плаваюча відсоткова ставка і залежить від значення розміру уїрда плюс 5 процентних пунктів моржа банку. Подальші роки це уїрд 12 місячний плюс 5 процентних пунктів на сьогоднішній день уїрд 12 місячний складає десь 8,6 плюс 5 процентних пунктів це виходить 13,7, але ця ставка переглядається щороку.
Якою ж буде ця ставка залежатиме від рішення регулятора. Після тривалих перемовин із Офісом президента та урядом Нацбанк уже пішов на зменшення.
Володимир Зеленський, президент України:
Вцілому було головне завдання - іпотека в Україні має бути 10 відсотків, якщо буде іпотека 10 відсотків, ми дійсно допоможемо людям, які зможуть собі дозволити таку іпотеку і важливо, що це буде на всій території України. Що це тільки початок, є складнощі, я знаю що вони пов’язані з обліковою ставкою Нацбанку і з інфляційним відсотком, але всі ці складнощі в будь-якому випадку вони технічні і з часом вони будуть всі нівельовані.
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