Порятунок доріг: жителі села на Одещині перекрили дорогу для вантажівок та вимагають допомоги від влади [ Редактировать ]
Вони не проїдуть. Жителі села на Одещині перекрили дорогу для вантажівок. Кажуть - у такий спосіб рятують дорогу і міст від руйнування.
Чергувати збираються до кінця, тобто доки влада не виконає їхні вимоги. Що просять люди ? - дізналися наші кореспонденти.
Село Левадівка на Одещині. Тут люди влаштували безстроковий пікет і перекрили дорогу. Тепер вони замість влади пильнують аби перевантажені фури в цьому напрямку не змогли проїхати.
Віталій Немеренко, громадський активіст:
Зараз на даний момент зупиняємо зерновози, які йдуть Умань, Либошівка, і ті західні регіони, західні північні регіони, йдуть десь в районі 9 -10. Вони йдуть сюда по 60-70 тон , 50 тон. Тоесть достатньо високий перегруз, ми їх тут зупиняємо. Ми требуємо щоб тут встановили знаки дорожні, знаки які обмежують вантаж і визнають міст аварійним.
Основні вимоги активістів - встановити тут ваговий контроль і відремонтувати міст у Левадівці. Знаки щодо обмеження ваги для вантажівок узагалі не проблема - їх вже передав у користування депутат обласної ради, який приїхав на зустріч з протестувальниками.
Князь Хачатрян, депутат Одеської обласної ради:
Сегодня мы в обласном совете сделали обращение на имя премьер-министра Украины с просьбой, чтобы добавили сотрудников укртрансбезпеки, но к большому сожалению пока нету в этом понимании между Укртрансбезпекой и нашими местными органами власти. Мы бьемся почти месяц и они не могут выделить хотя б одного человека, чтоб работал весовой комплекс, чтоб мы понимали что приезжает, какой обьем груза.
Зараз місцеві жителі чергують навіть вночі, і готові триматися доти поки не виконають їхні вимоги.
Людмила Чернуха, депутат Андріївсько - Іванівської ОТГ:
Це тихий ужас, це як ото знаєте концсервні коробки - дітки не сплять, хати потріскали, басейни порепали, вода падає.
У нас в ніч проїжджає до 300 фур. Мало того що у них перевєс почті до 80 тон, я живу на підйомі, коли ці фури піднімаються набирають скорість, наші діти не можуть не перейти дорогу, ні даже світло не переключається.
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