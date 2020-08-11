Вони не проїдуть. Жителі села на Одещині перекрили дорогу для вантажівок. Кажуть - у такий спосіб рятують дорогу і міст від руйнування.

Чергувати збираються до кінця, тобто доки влада не виконає їхні вимоги. Що просять люди ? - дізналися наші кореспонденти.

Село Левадівка на Одещині. Тут люди влаштували безстроковий пікет і перекрили дорогу. Тепер вони замість влади пильнують аби перевантажені фури в цьому напрямку не змогли проїхати.

Віталій Немеренко, громадський активіст:

Зараз на даний момент зупиняємо зерновози, які йдуть Умань, Либошівка, і ті західні регіони, західні північні регіони, йдуть десь в районі 9 -10. Вони йдуть сюда по 60-70 тон , 50 тон. Тоесть достатньо високий перегруз, ми їх тут зупиняємо. Ми требуємо щоб тут встановили знаки дорожні, знаки які обмежують вантаж і визнають міст аварійним.

Основні вимоги активістів - встановити тут ваговий контроль і відремонтувати міст у Левадівці. Знаки щодо обмеження ваги для вантажівок узагалі не проблема - їх вже передав у користування депутат обласної ради, який приїхав на зустріч з протестувальниками.

Князь Хачатрян, депутат Одеської обласної ради:

Сегодня мы в обласном совете сделали обращение на имя премьер-министра Украины с просьбой, чтобы добавили сотрудников укртрансбезпеки, но к большому сожалению пока нету в этом понимании между Укртрансбезпекой и нашими местными органами власти. Мы бьемся почти месяц и они не могут выделить хотя б одного человека, чтоб работал весовой комплекс, чтоб мы понимали что приезжает, какой обьем груза.

Зараз місцеві жителі чергують навіть вночі, і готові триматися доти поки не виконають їхні вимоги.

Людмила Чернуха, депутат Андріївсько - Іванівської ОТГ:

Це тихий ужас, це як ото знаєте концсервні коробки - дітки не сплять, хати потріскали, басейни порепали, вода падає.