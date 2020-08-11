Львівщина залишається в лідерах за кількістю хворих на СOVID-19. В регіоні офіційно підтверджено 11 тисяч хворих від початку пандемії. Із них більше, ніж тисяча перебувають в стаціонарах. В області та місті пацієнтів приймають 16 медзакладів. Днями додадуть іще 2 районні лікарні.

В регіоні сам карантин не послаблюють, а нагляд за його дотриманням лише посилюють. Про ситуацію розкаже Христина Гашенко.

Північ. Центр Львова. Правоохоронці перевіряють, чи припинили роботу ресторани та кав’ярні. Більшість громадських закладів зачинилася вчасно - 24.00. Частина таки порушує. В приміщенні перебуває кілька клієнтів.

- По умовах того ми не можемо людину взяти і вигнати. - Ви можете просто швидше її перестати обслуговувати. - Так, зрозумів. Це наша помила.

За таку толерантність керівник закладу заплатить штраф - 34 тисячі гривень. Усього від початку карантину у місті складено півтори тисячі адмінпротоколів за порушення карантину.

А це вже година пік наступного дня. В громадському транспорті не всі дотримуються правил карантину. У трамваях пасажири навіть стоять, бо місця для сидіння всі зайняті.

Більша частина пасажирів маски носить "під носом". Надягають правильно лише, коли бачать нашу знімальну групу.

- Чому ви маску не вдягаєте на ніс? - Я щось навіть не задумалась. Дихати немає чим, тяжче. Вже вдягнула.

Зауваження "порушникам" роблять і самі пасажири. Навіть фотографують їх на мобільні телефони.

Галина, жителька Львова:

Бувають, дуже гонорові. А потім коли взяла фотографувати, то тоді швиденько стали маску одягнули. Але я сказала, якщо десь будуть тільки шоферів наказувати, а у нас будуть забирати транспорт, я вашу фотографію поставлю в газету. І кажу, не обіжайтеся тоді, тому що так не можна робити.

Чому пасажири не дотримуються правил карантину - водії пояснити не можуть. І навіть просто спілкуватися із журналістами - відмовляються.

Я не готовий до фотосесії.

Перехожі львів’яни посилення перевірок карантину підтримують, хоча і розуміють - люди втомилися.

Костянтин Іщик, житель Львова:

Обов’язково то потрібно, тому що ми не вийдемо з карантину ніколи. Я підтримую так має бути. Люди розположилися, розслабилися, навіть я бачите опустив маску. Єдиний спосіб, щоб уберегтися від того всього.

Тим часом львівські медики дійшли висновку - вірус мутує. Кажуть, частіше фіксують випадки безсимптомного запалення легень.

Наталія Тімко, лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні:

Коли хворіє один із членів родини, другого обстежують і при відсутності кашлю, при відсутності задишки, зробивши обстеження інструментальне методом томографії в цієї людини знаходять двобічне ураження легень, специфічне для короновірусної хвороби.

Медики додають - лікувати коронавірусних хворих невдовзі буде нічим. Двом медзакладам Львова, які приймають найважчих пацієнтів, бракує ліків. Поки в центрі легеневого здоров'я використовують старі запаси препаратів та засоби захисту, які раніше призначали хворим на туберкульоз. Інфекційній лікарні з обласного бюджету перерахували більше, ніж 580 тисяч гривень. Цих грошей вистачить лише на місяць лікування.