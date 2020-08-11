Помирати дорого. В одному з міст на Черкащині морг працює без холодильного обладнання, небіжчиків зберігають в коридорі, рідних просять самотужки виносити тіла, та ще й збирають чималі побори за такі послуги. Більше розкажуть наші кореспонденти.

На цих світлинах наслідки смертельної аварії. Водій мікроавтобуса заснув за кермом, вилетів на зустрічну смугу та розтрощив старенькі Жигулі. Жахлива ДТП сталась тиждень тому на трасі за 15 кілометрів від міста Золотоноша.

За кермом Жигулів був брат дружини Хакіма Мохамада. Від потужного удару він загинув на місці. Про те, що відбувалось потім, Хакім пригадує із жахом, йому довелось забирати тіло родича з моргу золотоношської лікарні.

2405 за вскритіє, 500 за переодягання, квитанції не дають і ніхто нічого не знає.

Такі суми Хакіму довелось заплатити, аби забрати тіло родича. Це розцінки працівників золотоношського відділення судово-медичної експертизи. Ще півтори тисячі гривень віддали приватній ритуальній фірмі, яка замість швидкої транспортувала загиблого до Золотоноші з місця ДТП. За збігом обставин її магазин якраз за двадцять метрів від моргу.

А так виглядає сам морг золотоношської райлікарні. Судмедекспертиза орендує тут один з кабінетів для розтинів. Після того судмедексперти запропонували Хакімові самотужки виносити тіло родича з приміщення. Небіжчика тримали прямо в коридорі - холодильник у морзі не працює вже сьомий рік.

Хакім Мохаммад, родич померлого:

Привезли в час, вон на этой тележке до 9 утра - сутки тут покойник был, вот тут покойник лежал сутки и за что я 3 тысячи заплатил ? Холодильник не працює, условия ужасные в морге.

Про заплачені чоловіком гроші завідуюча судмедекспертизою запевняє, відзвітується до копійки. Хакім підписав заяву на термінову експертизу, а вона платна - майже дві з половиною тисячі гривень. Щоправда, перевдягання за 500 гривень - ініціатива експертів.

Наталя Ляпко, завідувачка Золотоніського міжрайонного відділення Черкаського обласного бюро судово-медичної експертизи:

А за що ж тоді гроші брали ?- За те, щоб привели в порядок! -А у вас це є в прейскуранті ? - Немає. Більше ні на що відповідати не буду.

Власник приміщення - золотоношська райлікарня. Те, що тут немає умов для зберігання тіл та холодильної камери - нічого дивного, каже головний патологоанатом закладу. Через безгрошів'я медицини морги фінансуються за залишковим принципом.

Володимир Завадськи, лікар- панатом Золотоніської ЦРЛ:

Це проблема паталогоанатомічної служби по всій Україні. Хай на мене не ображаються колеги, може і єсть десь показові де красиво і класно, але на загал.

Після інциденту з Хакімом керівництво райлікарні таки знайшло гроші на облаштування холодильника.