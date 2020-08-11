В Ирпене маршрутка разнесла МАФ (видео) [ Редактировать ]
ДТП/ Фото: ru.wikipedia.org
В Ирпене 420-я маршрутка въехала в киоск. Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.
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Отмечается, что водителю стало плохо и он потерял управление.
На место происшествия прибыли два автомобиля скорой помощи. Каково состояние водителя и пострадал ли кто-то еще - пока неизвестно.
Ранее мы писали о том, что украинская тревел-блогер трагически погибла в ДТП.
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