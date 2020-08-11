В Ирпене 420-я маршрутка въехала в киоск. Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

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Отмечается, что водителю стало плохо и он потерял управление.



На место происшествия прибыли два автомобиля скорой помощи. Каково состояние водителя и пострадал ли кто-то еще - пока неизвестно.

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