Євросоюз жорстко відреагував на ситуація у Білорусі [ Редактировать ]
Вибори в Білорусі не були чесними й справедливими. Така офіційна позиція Євросоюзу йдеться в заяві Верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозепа Бореля. Реакцію силовиків на протести - в Брюсселі назвали неприпустимою.
Владу в Мінську закликали відпустити затриманих під час мітингів. І розпочати діалог із суспільством. ВІДЕО З аналогічною заявою виступили МЗС Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. А в Німеччині й Литві заклИкали запровадити проти Білорусі нові санкції.
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