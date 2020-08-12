Вибори в Білорусі не були чесними й справедливими. Така офіційна позиція Євросоюзу йдеться в заяві Верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозепа Бореля. Реакцію силовиків на протести - в Брюсселі назвали неприпустимою.

Владу в Мінську закликали відпустити затриманих під час мітингів. І розпочати діалог із суспільством. ВІДЕО З аналогічною заявою виступили МЗС Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. А в Німеччині й Литві заклИкали запровадити проти Білорусі нові санкції.